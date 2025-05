Rien ne va plus au sein de l’opposition municipale à Surgères. Les conseillers Rozenn Petot et Thomas Godeau ont décidé de se séparer de leur tête de liste Younès Biar pour créer un nouveau groupe. Une décision pour le moins tranchée, qui fait suite à de multiples divergences et désaccords avec l’élu de centre gauche. Aujourd’hui, ils règlent leurs comptes. Thomas Godeau s’explique :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/godeau-1.mp3 Cette scission intervient à moins d’un an des élections municipales de 2026. Mais pour l’heure, selon Thomas Godeau, la question du prochain scrutin n’est pas encore d’actualité :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/godeau-2.mp3 Le nouveau groupe baptisé « Surgères en commun » sera installé mercredi, lors du prochain conseil municipal. Ce dernier qui va donc passer de deux à trois groupes d’opposition : « Surgères pour tous » de Younès Biar, « Surgères à gauche » de Nathalie Piatto et Didier Touvron et donc, désormais, « Surgères en commun » de Rozenn Petot et Thomas Godeau.