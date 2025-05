La Société des courses de Niort organise des courses hippiques dimanche 18 mai, à l’hippodrome de Niort-Romagné, chemin du lac, à partir de 14h. Au programme de cette réunion, des courses de trot. Entrée 6€, gratuite pour les femmes et les enfants. Animations et jeux gratuits pour toute la famille : manèges, poneys, structures gonflables et jeux divers. Restauration sur place, bar, gril, crêperie. Réservation au 06 06 74 10 91.