

Phénomène de crue importante de la Seudre

Dans le secteur de Saint-André-de-Lidon, la hausse du cours d’eau se poursuit lentement. La conjonction des marées de vives eaux et des débits de la Seudre va provoquer des débordements importants principalement au moment de la pleine mer, mardi 3 février (entre 7 h et 8 h), sur le secteur de Saujon. La crue reste modérée sur l’amont du tronçon.

Phénomène de crue modérée de l’estuaire de la Gironde

Un épisode de fortes marées est en cours, avec des coefficients en progression ce lundi (maximum de 99 mardi et mercredi). Associé à une surcote, des débordements modérés à importants sont attendus dans les secteurs du Verdon et de Pauillac lors des pleines mers de mardi et de mercredi matin.

Les débordements les plus importants sont attendus lors de la pleine mer de mardi matin.