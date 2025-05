À Surgères, le Comité des fêtes organise pour la première fois un spectacle familial transformistes « Les Fabuleuses » samedi 24 mai, à 20h30, au Castel Park. Sur scène, 3 artistes et 2 danseuses pour un show au rythme soutenu et des costumes hauts en couleurs. Entrée à 18€. Renseignements et réservations au 06 77 95 68 84 ou au 06 80 28 72 41 et sur Helloasso.