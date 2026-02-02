Marine Tondelier attendue aujourd’hui en Charente-Maritime. La secrétaire nationale des Écologistes vient défendre deux propositions de loi, dont celle portée par le député de Charente-Maritime Benoît Biteau sur la protection de l’alimentation contre les contaminations au cadmium, ce métal lourd présent dans le pain, les céréales ou les pâtes. L’autre projet de loi vise à renforcer les moyens de protection de l’eau potable. Les deux textes seront examinés le 12 février, dans le cadre de la niche parlementaire du parti. Après une visite de la Ferme bio du Mont-d’Or au Thou, Marine Tondelier sera également aux côtés de la tête de liste socialiste pour les Municipales à La Rochelle Maryline Simoné qui est soutenue par les Écologistes. Elles évoqueront ensemble le problème de la surincidence de cancers des poumons dans les quartiers ouest de la ville.