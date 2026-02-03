À Saintes, la Charente reste sous surveillance. Le fleuve a commencé sa lente progression et le niveau monte doucement. Il devrait dépasser les 4,50 m cet après-midi sous le pont Palissy, qui est la cote de référence. Il faut savoir que les premières habitations sont impactées à partir de 4,90 m. La Ville a activé une cellule de crise. Celle-ci reste désormais en alerte permanente pour suivre l’évolution de la situation en temps réel et coordonner les actions à venir. Des dispositifs de protection sont d’ores et déjà installés. Un numéro d’urgence « assistance crue » doit être lancé ce mardi. Les habitants situés en zone inondable sont invités à sécuriser leurs biens.