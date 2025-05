Adheos fête ses 20 ans. Depuis vendredi et pendant un mois, l’association de défense de la cause et des droits des personnes LGBT, qui a vu le jour à Saintes, célèbre cet évènement. Un évènement qui marque une étape importante dans son engagement, après 20 ans de lutte et de combat pour faire évoluer la société et les mentalités à l’égard des homosexuels, bi et transexuels. Aujourd’hui, l’association s’est développée et possède désormais deux autres centres à Angoulême et Niort, et deux antennes à La Rochelle et Rochefort, et bientôt deux autres à Marans et Cognac. Une association qui a fait du chemin depuis sa création, comme le souligne sa présidente Riyana Vigeon :

Jusqu’au 7 juin, Adhéos va organiser une série de huit évènements, avec en point d’orgue la Marche des fiertés à La Rochelle le 7 juin, pour la clôture des 20 ans de l’association. Parmi les temps forts, et à ne pas manquer, le premier RuraLGBT ce samedi à Saint-Saturnin-du-Bois, près de Surgères. La rencontre de la ruralité et de la communauté LGBT. Riyana Vigeon nous en parle :

Rendez-vous est donné dès 14h au tiers-lieu « À la motte ». Au programme : des stands d’information et des ateliers créatifs. Conférences de 16h à 18h. Scène ouverte de 18h à 20h. Et concert de C!el à 20h30. C’est gratuit.