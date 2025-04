À Marsais, l’association Jordanoff organise la 2ème édition de la Foire à tout jeudi 8 mai, de 8h à 18h, au complexe du Chat d’eau et sur le terrain de foot. Installation dès 6h30. Ouvert à tous. 2€50 le mètre. Sur place vide grenier, artisan, artisanat d’art, produits régionaux et animation. Buvette et restauration. Renseignements et réservations au 06 33 02 91 00.