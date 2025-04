À Saint-Hilaire-La-Palud, l’association À tire d’aile organise deux lotos samedi 3 mai, à 20h, et dimanche 4 mai, à 14h. À gagner : des bons d’achat, lots apéro, ménager et petit déjeuner, corbeilles divers, plateau fromage, charcuterie, et bien d’autre. 2€ le carton, le bingo et la tombola. 15€ les 6 cartons avec un spécial et un bingo. 20€ les 12. Buvette et restauration sur place. Réservation au 06 73 00 58 88. Ouverture des portes le samedi à 18h30 et le dimanche à 12h30.