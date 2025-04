Un nouveau site internet consacré aux bunkers de la Seconde Guerre mondiale sur l’île d’Oléron. Ça s’appelle bunkers-oleron.fr. Lancée à l’occasion du 80e anniversaire de la Libération, cette plateforme permet d’avoir accès à une mine d’informations pour mieux comprendre la présence de ces constructions militaires sur l’île, qui sont aujourd’hui menacées par l’érosion.

Le chemin d’Oléron est jalonné par des bunkers datant de la Seconde Guerre mondiale. Les promeneurs empruntant le parcours seront désormais mieux armés pour comprendre la présence des ouvrages en béton sur l’île. Des QR-codes, présents à proximité de certains de ces bâtis, renvoient vers le site internet où vidéos et podcasts retracent le fil de l’histoire. À l’initiative du Comité de Libération Seudre Oléron, l’idée a été reprise par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, qui s’est emparée de ce projet, associant plusieurs partenaires dont le Service Historique de la Défense, le Département de la Charente-Maritime ainsi que des spécialistes de l’architecture de la Seconde Guerre mondiale. Constatant la dégradation de certains bunkers et leur destruction inéluctable liée à l’érosion, la CdC a décidé de créer une ressource d’informations sur la présence de ces constructions militaires du mur de l’Atlantique sur Oléron. Pour cela, cinq sites ont été retenus : Saint-Séverin, La Cotinière, Les trois Pierres, Chassiron et Saint-Denis d’Oléron. Lancé à l’occasion de l’anniversaire des 80 ans de la Libération d’Oléron, cet outil d’information généraliste est amené à évoluer et s’enrichir. Des visites gratuites sont exceptionnellement organisées durant cette période d’anniversaire.

Rendez-vous mercredi prochain à 11h pour la visite du site de La Cotinière, puis les 7 et 14 mai. Et vendredi à 14h pour la découverte du site des trois Pierres, puis les 9 et 16 mai. C’est sur réservation auprès de l’Office de tourisme de l’île d’Oléron et du Bassin de Marennes.