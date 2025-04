L’association Label des chants vous donne rendez-vous au Breuil-Magné pour le concert « Un rayon de soleil » avec William Baldé samedi 17 mai, à 20h30, à la salle culturelle, 7 rue du stade. Tarif unique 20 euros, et 10 euros pour les enfants et les étudiants. Renseignements et réservations au 06 47 60 83 88 ou au 05 17 25 54 41.