Rendez-vous à la 38ème édition de la Fête des fleurs à Saint-Loup, entre Landes et Surgères. C’est organisé par la Société des fêtes dimanche 11 mai, à partir de 9h. Sur place, vente de plants, fleurs, arbustes, produits régionaux et locaux et artisanat. L’entrée est libre. De l’animation toute la journée et l’après-midi ambiance musicale avec le groupe Les Fou frogs. Un repas entrecôte sous tivoli vous est proposé à 12h30, pour 25€ par adulte. Au menu : apéritif, entrée, sardines grillées, entrecôte, frites, salade, fromage, dessert et café compris. Apportez vos couverts. Sur place buffet, buvette, tombola et structures gonflables pour les enfants. Les réservations du repas se font au 06 30 56 56 28.