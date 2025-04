L’association Vielles mécaniques vous présente la nouvelle concentration de voitures « Cab’s à riot » organisé samedi 10 et dimanche 11 mai, sur les berges du lac de Cabariot. Premier rassemblement de cabriolets, décapotables et découvrables de la région, lors duquel seront proposés aux propriétaires de ce type de véhicules : 2 balades touristiques et historiques d’environ 80 km. Le samedi après-midi et le dimanche matin, une exposition permanente de véhicules intemporels, de prestige et de cabriolets sera proposée, ainsi qu’un salon de 10 professionnels et d’artisans, 4 Food-trucks, la projection du film « Drive-in » en plein air, et l’arrivée d’Igor Biétry, de retour de son périple « Ycaristour » sur la façade Atlantique. Réservation par mail à festivalsurlaroutedulac@gmail.com.