Une intersyndicale appelle à six rassemblements jeudi prochain pour la Fête du travail. La CGT, la CFDT, la FSU 17, l’Unsa et Sud Solidaires se mobilisent le 1er mai, en organisant des manifestations pour la paix, les libertés et la justice sociale. Un premier rassemblement est prévu à 10h place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle. Les cinq autres auront lieu à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort, place du Général De Gaulle à Royan, au jardin public de Jonzac et place de l’Hôtel-de-Ville à Saint-Jean-d’Angély.