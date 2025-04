Le coup d’envoi ce week-end de l’évènement « La science ça fuse ! » en Aunis Sud. Porté par le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Aunis Sud, basée à Surgères, il propose d’explorer la cartographie et le patrimoine naturel historique du territoire, à travers des randonnées, des balades naturalistes et des présentations interactives. Première date ce samedi, avec une randonnée au départ de la bibliothèque de Chambon pour découvrir les évolutions contemporaines des paysages de bocage et en savoir plus sur leur avenir. Ça s’appelle « Rando carto ». Julie Parpais, responsable du réseau des bibliothèques Aunis Sud, nous en parle :

D’autres dates sont prévues : le 25 mai, une balade naturaliste au bois de la Bastière à Génouillé sera proposée pour découvrir cet Espace Naturel Sensible, avec la Ligue de protection des oiseaux. Départ à 9h de la bibliothèque. Et le 22 juin, une 2e balade naturaliste sera organisée à Saint-Pierre-la-Noue, avec le Syndicat mixte Charente aval pour découvrir la maquette pédagogique de la « continuité écologique du fleuve ». À cette occasion, une Histoparty sera proposée. Il s’agit d’une collecte de mémoires des habitants d’un territoire. Départ à 14h de la bibliothèque de Saint-Germain-de-Marencennes.