L’État renforce son soutien aux collectivités locales en Charente-Maritime. Dans un contexte de maîtrise des finances publiques, il a décidé d’augmenter la DGF versée aux communes, intercommunalités et au Département. Il s’agit de la Dotation globale de fonctionnement dont le montant total est une nouvelle fois en hausse cette année. En 2025, elle augmente de 150 millions d’euros, soit une progression de plus de 790 millions sur les trois dernières années, lui permettant d’atteindre un niveau historique. Les communes de Charente-Maritime percevront plus de 130 millions d’euros, soit une hausse de 3% par rapport à 2024.