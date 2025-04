Mickaël Vallet apporte tout son soutien à la commune de Tonnay-Charente. Après la découverte mercredi dernier de tags antisémites sur la porte de l’église et un mur du cimetière, le sénateur de la Charente-Maritime tient à exprimer sa solidarité envers le maire et les élus municipaux face à, je cite, « ces actes inacceptables qui portent atteintes aux valeurs fondamentales de la République ». Et d’ajouter : « Ces agissements sont une offense à la mémoire collective et à la dignité de nos concitoyens ». Fin de citation.