À Royan, c’est une journée de commémoration de grande ampleur qui se prépare pour demain. Le maire Patrick Marengo, ancien général de corps d’armée, et son conseil municipal ont décidé d’organiser un évènement commémoratif et festif pour les 80 ans de la Libération de la Poche de Royan, avec notamment un défilé militaire et un spectacle pyrotechnique en soirée.

Cette journée de commémoration des 80 ans de la Libération de la Poche de Royan débutera à 9h30 par une cérémonie avec dépôt de gerbes, en présence du Piquet d’Honneur du 1er Régiment de Spahis au Mémoriel Le Souffle, au Fort du Chay.

À 10h, place Charles-de-Gaulle, aura lieu la mise en place des troupes. Elle précèdera la cérémonie principale de cœur de ville à 10h30, comportant la revue des troupes, suivie des discours et d’une remise de décorations. Puis à 11h, un défilé militaire s’élancera rue Gambetta et boulevard de la République. Celui-ci comprendra une composante aérienne de la base de Cognac, des troupes à pied dont la fanfare de la 9ème Brigade d’Infanterie de Marine, du 1er Régiment d’Infanterie de Marine, du 13ème Régiment du Génie, des bases aériennes de Rochefort et Saintes, puis viendront les troupes motorisées dont les motards de la Police municipale, les engins du Centre de Secours Principal et les véhicules militaires de collection. Ensuite, à 11h30, au Monument aux Morts, place Foch, se déroulera une cérémonie avec dépôt de gerbes. Enfin, le 13ème Régiment des Dragons Parachutistes effectuera des sauts avec atterrissage sur la plage de la Grande Conche.

L’après-midi, de 14h30 à 18h, sur l’Esplanade Kérimel de Kerveno, se tiendra une exposition de véhicules militaires de collection et son campement.

Des sauts en parachute effectués par le Club « Royan Océan Parachutisme » de Royan-Médis seront proposés, ainsi qu’une exposition philatélique avec l’édition d’un timbre spécial pour les 80 ans de la Libération de la Poche de Royan.

Enfin, à 21h30, plage de la Grande Conche, une soirée pyrotechnique clôturera cette journée.

À noter que la circulation et le stationnement seront interdits sur une bonne partie du centre-ville, et notamment sur le front de mer. Pour rappel, la ministre déléguée de la Mémoire et des Anciens combattants Patricia Miralles assistera aux différentes cérémonies. Elle se rendra ensuite dans l’après-midi à Rochefort pour une visite du Musée national de la Marine.