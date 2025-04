Le collectif Ensemble contre le racisme se mobilise aujourd’hui à Surgères. Il organise ce mercredi une journée d’action contre toutes les formes de discrimination et d’injustice raciale, avec le soutien de nombreux partenaires associatifs et institutionnels. Au programme : des animations, des jeux et des expositions. Parmi les temps forts, un spectacle de l’autrice Nathalie Bernard autour de son roman « Sauvages ». Julie Parpais, coordinatrice du réseau des bibliothèques Aunis Sud, nous en dit plus :

Rendez-vous cet après-midi dès 15h à l’esplanade Georges-Pompidou. Le village d’Ensemble contre le racisme sera inauguré à 18h30, avant une soirée d’expression libre à 20h.

Ce spectacle de Nathalie Bernard marquera le coup d’envoi de la saison culturelle en Aunis Sud. C’est en effet le premier d’une longue série de rendez-vous et d’évènements qui vont se dérouler jusqu’à la fin de cette année. Une offre qui est particulièrement étoffée en 2025, en raison notamment de l’engagement de la Communauté de communes dans le CTEAC (le Comité territorial pour l’Éducation artistique et culturelle), comme le souligne Catherine Desprez, vice-présidente de la CdC Aunis Sud en charge de la Culture :

Et vous pouvez retrouver le programme de la saison culturelle de la CdC Aunis Sud sur aunis-sud.fr