La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique facilite et développe l’accès aux loisirs nautiques. Avec ses partenaires, la collectivité lance, à l’occasion de ces vacances de printemps, une nouvelle offre sur-mesure : les « Détours sur l’eau ». Elle s’adresse à un large public, initiés ou non, vacanciers ou résidents à l’année. L’objectif étant de proposer des sorties avec l’accompagnement d’un guide, pour s’essayer à différents supports nautiques comme le kayak, le paddle ou la voile. Lors de chaque sortie en mer, c’est la notion de plaisir qui est mise en avant. L’apprentissage technique étant réduit au strict minimum. On écoute Vincent Bozier, élu de Meschers-sur-Gironde en charge du nautisme et membre de la commission nautisme à la CARA :

Huit « Détours sur l’eau » sont donc proposés au public. Les détails avec Vincent Bozier :

Toutes ces balades sont à retrouver sur nautisme-royan-atlantique.fr