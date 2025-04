Un appel aux dons pour pouvoir garder Volt au collège Aliénor-d’Aquitaine du Château-d’Oléron. Volt, c’est cet assistant canin accueilli cette année au sein de l’établissement pour apaiser, rassurer et motiver les élèves, et favoriser ainsi leur réussite scolaire. Mais le collège a besoin de fonds pour financer son alimentation et ses soins, mais aussi pour former les 6e à l’éthologie canine. D’où cet appel aux dons. Pour faire un geste, rendez-vous sur le site trousseaprojets.fr.