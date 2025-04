« La Meilleure boulangerie de France » débarque en Poitou-Charentes. Dix boulangeries de l’ancienne région, dont deux de Charente-Maritime (Le Binôme à Saint-Xandre et Quignon à La Rochelle) s’affrontent cette semaine sur M6. Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran seront chargés de les départager. Quatre épreuves attendent les concurrents : la première impression, le produit fétiche, le pain signature et enfin le défi du jury. L’objectif est de décrocher une place pour représenter la région, lors de la finale nationale de cette 12e saison. « La Meilleure boulangerie de France », c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, dès 18h35 sur M6.