L’inauguration hier en fin de matinée à Royan de la Box médicale. Il s’agit d’un nouveau dispositif expérimental, qui propose un service de téléconsultation augmentée, accessible 7 jours sur 7 et connecté à près de 300 médecins généralistes et spécialistes. Ce cabinet médical autonome, niché dans un container maritime recyclé, permet aux collectivités de lutter contre la désertification médicale et de proposer un nouveau service de santé à la population, comme le souligne le maire de la Ville Patrick Marengo :

Éliane Ciraud-Lanoue est adjointe au maire en charge de la santé. Elle nous explique très concrètement le fonctionnement de cette Box médicale, qui a coûté 60 000 euros à la Ville :

Les premiers patients vont pouvoir tester l’équipement à partir d’aujourd’hui.