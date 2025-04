Le budget du Département de la Charente-Maritime a été adopté. Hier, en clôture de la session de printemps, les élus ont approuvé la plupart des orientations présentées cet hiver par la présidente Sylvie Marcilly, à quelques ajustements près. Le budget primitif pour cette année 2025 s’élève à 1,2 milliard d’euros. 900 millions pour le fonctionnement, et 325 millions pour l’investissement, avec quatre axes prioritaires que sont l’accompagnement des plus fragiles (466 millions), avec +6% pour le logement social ; la politique jeunesse (119 millions) ; le développement et l’aménagement du territoire avec 40 millions pour les routes et ouvrages d’art et 10 pour le Plan digues ; et enfin, l’environnement et la transition énergétique (19 millions). Un budget qui se veut responsable avec une gestion rigoureuse pour les finances du Département.