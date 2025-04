À Fouras, l’Atelier des ondines organise un concert à la rencontre du Quatuor à cordes samedi 26 avril, place Bugeau, à 20h30. Avec les musiciens talentueux et passionnés de l’ensemble Notes Plurielles. Redécouvrez la puissance de la musique vivante et des grands compositeurs. Concert et dialogue avec le public. Réservez sur Helloasso. Renseignements au 06 71 18 17 34.