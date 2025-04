Plus de 200 offres d’emploi saisonnier à pourvoir demain au Forum Jobs d’été de Saint-Pierre-d’Oléron. L’évènement proposé par la Communauté de communes de l’île revient pour une 5e édition. L’occasion pour les candidats, et notamment les étudiants, de trouver un petit boulot sur la côte pendant la saison estivale.

Ce samedi 12 avril, de 14h à 17h, la salle Patrick Moquay à Saint-Pierre d’Oléron va se transformer en un véritable carrefour d’opportunités pour les jeunes en quête d’un emploi saisonnier. Organisé par la Communauté de communes de l’île d’Oléron, le Forum Jobs d’Été revient pour sa cinquième édition, offrant une chance unique de faire un premier pas vers la vie active, en rencontrant directement les employeurs locaux. L’obtention d’un job d’été n’est pas seulement une source de revenus pour financer des études ou un permis de conduire, il constitue une expérience enrichissante, un tremplin vers le monde du travail et un réel atout pour un CV. Avec plus de 200 offres d’emploi disponibles dans des secteurs clés tels que l’hôtellerie, la restauration, l’animation, le service à la personne ou le commerce, ce forum est une réelle opportunité et facilite les échanges entre jeunes et employeurs, ouvrant ainsi la voie à de futures embauches. En plus des rencontres avec les recruteurs, ce rendez-vous met à disposition une multitude de ressources sur la formation, l’insertion, l’accès aux droits et le logement. Une occasion idéale de s’informer et d’obtenir des conseils pratiques.

Rendez-vous à la salle Patrick-Moquay, de 14h à 17h. À noter que le Bureau Information Jeunesse met à disposition un service de transport pour les jeunes sans moyen de locomotion, sur inscription au 05 46 76 63 07.