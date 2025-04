Charentes tourisme lance les Échappées solidaires. Un dispositif qui permet d’offrir des vacances dans les deux Charentes aux habitants des deux départements qui ne partent pas. Un appel aux dons a été lancé pour soutenir cette action, et un fonds spécifique a été créé pour aider les familles les plus modestes à partir en vacances.

Selon l’Observatoire des inégalités, chaque année, ce sont 40 % des Français qui ne partent pas en vacances. Celles-ci constituent pourtant un facteur essentiel d’épanouissement, de lien social, de santé et de bien-être. Face à ce constat, l’agence de développement Charentes Tourisme a officiellement lancé mardi dernier le dispositif « Échappées Solidaires Charentes ». Un dispositif qui vise donc à offrir des vacances en Charentes aux Charentais et Charentais-Maritimes qui ne partent pas, précisément, en vacances. Cette première mobilisation a permis de lancer un appel aux dons pour un tourisme plus solidaire et inclusif. Si les freins au départ en vacances sont multiples, l’aspect financier reste un obstacle majeur. Pour y répondre, Charentes Tourisme a souhaité aller plus loin dans sa démarche, en créant un fonds spécifique destiné à soutenir concrètement les départs des habitants les plus éloignés des vacances. Ainsi, le concept garantit une gestion transparente et efficace des dons. Entreprises et particuliers peuvent contribuer financièrement, avec une déduction fiscale possible (jusqu’à 60 % pour les entreprises et 66 % pour les particuliers). Les dons collectés seront ensuite reversés, par l’intermédiaire de Vacances Ouvertes, aux structures sociales locales partenaires pour aider à financer des séjours dans les deux Charentes au profit de familles les plus modestes. Pour autant, ce soutien financier ne vise pas à couvrir l’intégralité des coûts, mais à en faciliter l’accès. Les premiers départs sont attendus pour cet été.

L’Aquarium de La Rochelle a déjà effectué un don de 5 000 euros, soit l’équivalent de 220 journées de vacances ; et les Gîtes de France de Charente, un don de 3 000 euros, correspondant à 132 jours de vacances. Les dons se font en ligne. https://soutenir.essentiem.org/echappees-solidaires-charentes/~mon-don