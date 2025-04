La Ville de Vaux-sur-Mer, près de Royan, célèbre en ce mois d’avril les 80 ans de sa Libération. Avec une série d’évènements pour honorer celles et ceux qui ont combattu pour la France. Un devoir de mémoire important et nécessaire pour la commune, comme le souligne Pierre Huchet, responsable du service communication à la Ville de Vaux-sur-Mer :

Ça a commencé hier soir avec le vernissage d’une exposition sur le thème « Vaux-sur-Mer, de l’occupation à la Libération », à la Galerie Saint-Étienne, et avec l’installation d’un parcours mémoriel de 10 panneaux dans le centre-bourg composé de photos, récits et poèmes de résistants. À découvrir jusqu’au 25 avril. Et puis jeudi, une conférence sur la Libération de la poche de Royan avec un focus sur Vaux-sur-Mer sera proposée par deux historiens locaux, à 18h30, à la salle Équinoxe. Avant le temps fort de cette semaine évènement que nous présente Pierre Huchet :

Tous les évènements sont en entrée libre. À noter qu’une cérémonie patriotique aura également lieu mercredi 16 avril, à 9h30, au Monument aux morts.