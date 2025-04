La mobilisation hier devant l’école primaire André-Fort du Vergeroux, près de Rochefort. Près de 150 personnes, parents d’élèves, enfants, habitants et élus se sont rassemblés pour dénoncer la fermeture d’une classe à la rentrée de septembre 2025. Tous vêtus de noir, les manifestants ont redit leur opposition à ce funeste projet. Ils ne lâchent rien. Des parents d’élèves vont poursuivre leur action, en organisant demain matin, de 7h30 à 8h30, un barrage filtrant au rond-point du Brillouet à Rochefort pour appeler les automobilistes à signer leur pétition qui a déjà recueilli plus de 300 signatures. L’opération sera reconduite l’après-midi entre 17h et 18h.