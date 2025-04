Grosse opération de sécurité routière à destination des jeunes conducteurs de deux-roues motorisés est mise en place cette semaine à Royan. Une piste d’éducation routière est installée à partir de ce lundi, place Charles-de-Gaulle. Les assureurs, via leur association Assurance Prévention, et le ministère de l’Intérieur, proposent aux collégiens et lycéens une initiation en toute sécurité aux règles de bases de la conduite d’un deux-roues motorisé. La piste sera ouverte au public uniquement le mercredi après-midi. Ce dispositif répond à une réelle urgence : en France, l’an dernier, 726 passagers et conducteurs de deux-roues motorisés ont perdu la vie. Et en moyenne, entre 2019 et 2023, 21% des personnes tuées sur la route en Charente-Maritime se trouvaient sur des deux-roues motorisés. D’où l’intérêt de ce gros dispositif.

Une piste de sécurité routière prend ses quartiers à partir de ce lundi place Charles-de-Gaulle, et jusqu’au vendredi 11 avril, de 9h à midi et de 14h à 17h. En priorité réservée aux élèves des collèges et lycées, cette opération de sensibilisation gratuite sera ouverte à tous ce mercredi après-midi, de 13h30 à 16h30, et se déroulera dans le cadre de l’action permanente des CRS et Assurance prévention, en faveur de la sécurité et de l’éducation routière. Les candidats devront se présenter avec un pantalon long et des chaussures fermées. Les gants, blouson et casque seront fournis.

L’initiation proposée sur la piste CRS/Assurance Prévention par une douzaine de moniteurs comporte à la fois les bases de la conduite d’un deux-roues sur une quinzaine de machines de 50 à 125 cm3, et des ateliers et démonstrations, notamment un test permettant de simuler l’effet sur un casque d’un choc à 30 km/h et, sur certaines sessions, une démonstration du fonctionnement d’un gilet airbag moto.

Au programme, pour chaque participant : une première partie théorique, avec le rappel du Code de la Route et des spécificités du deux-roues, de la nécessité de bien s’équiper pour le conducteur et son passager, un simulateur de moto fixe destiné à la découverte de ses commandes et de leur utilisation. Une seconde partie est consacrée à la pratique, d’abord en double commande avec un moniteur en place arrière, puis en solo afin d’acquérir les bons gestes et les réflexes vitaux.

Chaque année, ce sont 10 000 personnes qui sont initiées en France dont 9 000 scolaires. Depuis 2001, ce partenariat a permis de sensibiliser 200 000 personnes dont 176 000 scolaires.