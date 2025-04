L’emploi à domicile, un secteur en plein développement sur l’île d’Oléron. La Communauté de communes et la Fédération des particuliers employeurs ont passé une convention de partenariat pour favoriser et dynamiser ce domaine d’activité qui représente plus de 830 salariés sur le territoire.

En décembre 2021, suite à la création de l’Espace France Services et dans l’objectif de développer des partenariats visant à conforter le secteur de l’emploi à domicile sur le territoire, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a signé une convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs (la FEPEM). Cet organisme conseille et informe les particuliers employeurs sur leurs droits et obligations légales, leurs démarches administratives, financières et juridiques, à chaque étape de leur relation contractuelle avec un salarié à domicile. Lors du conseil communautaire du 20 mars dernier, les élus ont approuvé la création d’un Espace France Emploi Domicile au sein de l’Espace France Services oléronais.

Le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile constitue la réponse aux besoins de vie du quotidien des Français, et organise l’emploi de proximité, qualifié et solidaire pour l’accueil des jeunes enfants, l’accompagnement des personnes âgées à domicile, ou encore l’assistance aux personnes dépendantes ou en situation de handicap.

La FEPEM conduit de nombreux programmes d’actions pour soutenir et développer le secteur de l’emploi à domicile, qui représente plus de 60 000 personnes en Charente-Maritime. Pour le territoire de l’île d’Oléron, cela représente 1 655 ménages qui ont recours à l’emploi à domicile, et plus de 830 salariés.