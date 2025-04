C’est aujourd’hui qu’a lieu la Journée mondiale de l’autisme. Un handicap neuro-développemental qui touche 1 à 2% de la population, et qui se caractérise notamment par des difficultés de communication et d’interactions sociales, auxquelles peuvent être associés des problèmes d’apprentissage ou de troubles sensoriels ou alimentaires. L’association Autisme Charente-Maritime, qui compte une centaine d’adhérents, se mobilise à l’occasion de cette journée, dans le but de faire changer le regard sur ce trouble qui demeure un handicap encore méconnu en France et qui fait toujours l’objet de préjugés, comme le souligne la co-vice-présidente Bénédicte Oudin :

Pour contribuer à cette cause, l’association Autisme Charente-Maritime propose deux temps forts cette semaine : une journée d’échanges aujourd’hui à Rochefort, et une marche samedi à Tonnay-Charente. Bénédicte Oudin :

Tout au long de l’année, Autisme Charente-Maritime aide les familles concernées par l’organisation de conférences et de formations, de portes ouvertes, de cafés-rencontres comme à Saintes, La Rochelle et désormais Surgères, mais aussi d’apéros partagés à Rochefort.