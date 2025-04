La Charente-Maritime compte deux nouveaux Campings Paradis. Celui de la Corniche à Angoulins-sur-Mer et celui du Port à l’Houmeau. Deux établissements quatre étoiles de l’agglomération rochelaise. Ils rejoignent le réseau des Vacances Campings Paradis et proposent désormais une expérience immersive avec des animations et un décor sur le thème de la série télé, mais aussi avec l’accueil de la Tournée des stars cet été. Six ans après son lancement, le réseau compte désormais 85 campings en France dont 5 en Charente-Maritime.