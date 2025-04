Zoom sur le Comité des fêtes de Surgères. Une association qui va célébrer l’an prochain son quart de siècle. Avec près d’une centaine d’adhérents, et une saison 2025 composée d’une quinzaine de rendez-vous festifs et de spectacles hauts en couleurs, dont la venue en novembre de la chanteuse et musicienne de « N’oubliez pas les paroles » Magali Ripoll, la structure se porte plutôt bien, selon sa présidente Anne-Marie Marc :

Et pour fêter ses 25 ans d’existence en 2026, le Comité des fêtes de Surgères prépare un évènement d’envergure, qui va fédérer tout le tissu associatif surgérien. Sachez que l’association recherche toujours des bénévoles. Les volontaires intéressés peuvent contacter le 06 75 11 98 90.