Vendredi a eu lieu l’inauguration à Royan des travaux de réaménagement du Square des juifs – victimes du nazisme. Après six mois de chantier, c’est un nouvel espace de 5 000 m² entièrement renaturé, sécurisé et apaisé qui a été créé, entre le quartier du Parc et la Tache verte, pour un coût de 600 000 euros. La route parasite qui le traversait a été supprimée au profit d’un accès destiné aux déplacements doux. Un lieu plus propice au souvenir et au devoir de mémoire, même si la stèle commémorative a été déplacée à un autre endroit de la Ville, comme le souligne le maire Patrick Marengo :

Patrick Marengo qui a tenu à adresser un message en direction de la communauté juive, en marge de cette inauguration intervenant dans un contexte de forte montée de l’antisémitisme en France :

Toutes les cérémonies en mémoire des victimes de la Shoah se tiendront désormais place du 8 mai 1945.