Décidément, rien ne plus pour le Stade rochelais en Top 14. Après une nouvelle défaite samedi à Clermont-Ferrand, les Maritimes sont désormais 10e du classement, et tout espoir de jouer les phases finales s’amincit. Les Jaune et Noir se sont inclinés sur le score de 33 à 19, à l’issue de cette 20e journée. Prochain match de Top 14 le 19 avril avec la réception de Bayonne. Retour en Coupe d’Europe ce week-end, avec la réception samedi du Munster en 8e de finale de Champions cup. Coup d’envoi du match à 18h30 au stade Marcel-Deflandre.