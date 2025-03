Éole 2025. C’est le nom de code du premier exercice de gestion de crise qui va mobiliser de manière inédite toutes les communes de l’Agglomération de La Rochelle. Il aura lieu les 9 et 10 avril prochains. Le scenario va combiner plusieurs phénomènes de type Xynthia, avec vents violents, risques de submersion et fortes pluies pour tester toutes les forces de sécurité et de protection de la population.

ÉOLE 2025 est un exercice de gestion de crise météorologique d’une ampleur inédite. Il aura lieu les mercredi 9 et jeudi 10 avril prochains, dans toute l’agglomération rochelaise. Sur la base d’un scénario combinant vents violents, risque de submersion marine et fortes pluies, cet exercice a pour principaux objectifs de tester, dans le cadre d’une coordination préfectorale, les dispositifs et organisations de gestion de crise des communes, d’encourager et de valoriser les solidarités intercommunales, et de sensibiliser et éduquer à la résilience et à la culture du risque.

Ces deux journées verront la mise en œuvre concrète d’actions de sauvegarde visant à informer et protéger les populations, et à coordonner les moyens avec l’armement de salles de crise, le déploiement de protections anti-submersion, ou encore l’ouverture de centres d’accueil. À cette occasion, la Préfecture testera pour la première fois sur le territoire de la Communauté d’agglomération le dispositif d’alerte des populations FR-ALERT, qui permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable, présente dans la zone de risque.

ÉOLE 2025 va mobiliser un grand nombre d’acteurs : la DIRA, la DDTM, la Police, la Gendarmerie, les pompiers, l’Agence Régionale de Santé, le Centre hospitalier, la Protection civile 17, la Croix Rouge, le Département, Météo-France, l’Union des Marais, le Port de plaisance, le Port de pêche, le Port Atlantique, l’aéroport, Enedis, GRDF et Orange.