Un nouveau projet solaire citoyen voit le jour sur le territoire de Rochefort Océan. Dans le cadre de la rénovation des Serres Plumier, situées dans la zone horticole de Rochefort, la Communauté d’agglomération développe des projets innovants autour de l’énergie photovoltaïque.

Une première centrale solaire d’une puissance de 250 kilowatts-crête a été mise en service en décembre 2025. Elle fonctionne en autoconsommation collective, permettant d’alimenter directement plusieurs bâtiments municipaux et communautaires.

La collectivité travaille désormais sur un second projet de centrale solaire, de puissance équivalente. Conçu par le Centre Régional des Énergies Renouvelables, le CRER, et sa filiale Démosol, ce nouvel équipement comprendra 540 panneaux recyclables installés sur une surface de 1 134 mètres carrés. Sa production annuelle est estimée à 335 000 kilowattheures, soit l’équivalent de la consommation moyenne de 302 personnes.

Ce projet fait appel au financement participatif, à hauteur de 30 % d’un investissement global de 185 000 euros. Particuliers, entreprises et collectivités peuvent ainsi s’engager dans un placement présenté comme éthique, sécurisé et favorisant les retombées économiques locales. Ce que permet Démosol qui propose également un groupement d’achat pour l’installation de petites centrales solaires pour les particuliers.