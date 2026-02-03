Gare à l’arnaque aux faux coursiers en Charente-Maritime. La gendarmerie signale une recrudescence de ce type d’escroquerie. Cinq faits ont été commis le même jour dernièrement. Les malfaiteurs se font passer pour des livreurs ou des agents bancaires afin de récupérer les cartes bancaires, codes ou informations personnelles de leurs victimes, essentiellement des personnes vulnérables. Il est conseillé de rester vigilant. En cas de doute, il ne faut absolument rien donner et contacter sa banque ou la gendarmerie.