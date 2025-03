À Surgères, l’association Les Messagères de l’espoir organise un méga loto dimanche 6 avril, à Castel Park, à 12h30. Il sera préparé par Viviane et animé par Christophe. 60 quines. 1er lot 600€. 2€ le carton et formules à 15 et 20€ et une surprise. Partie spéciale à 4€ le carton et 10€ les 3 avec un bon de 400€ à gagner. Cagnotte à 2€ le carton et 5€ les 3. Tombola. Renseignements et réservations au 06 33 02 91 00. Ouverture des portes à 14h.