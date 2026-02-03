Le collectif Engagement Jeunesses interpelle les candidats aux Municipales dans les communes de l’Agglomération de La Rochelle. Il vient de leur adresser un plaidoyer de 47 propositions pour faire entendre la voix des jeunes du territoire. Ce collectif, qui regroupe dix associations de Charente-Maritime, œuvrant quotidiennement pour la jeunesse, les invite à s’engager sur au moins 5 mesures, dans des domaines très divers comme la santé, le logement ou encore la culture et le sport. On écoute Marion Gensane, membre du collectif et déléguée territoriale Charente-Maritime de l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) :

Le collectif Engagement Jeunesses attend désormais les retours des candidats, et souhaite que ce plaidoyer aboutisse à la création d'espaces de rencontres avec les jeunes.