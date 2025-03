Évènement demain et jeudi à La Tremblade. Le Salon de la conchyliculture et des cultures marines revient pour une nouvelle édition. Édition anniversaire cette année, puisque c’est la 50e du nom. L’occasion de contempler un demi-siècle d’innovation depuis le lancement de ce rendez-vous professionnel. L’innovation qui sera cette année encore au cœur de l’évènement. Parmi les temps forts du salon qui va rassembler une cinquantaine d’exposants, Patrice Mulot, patron de l’entreprise Zéro biodéchets, basée à La Tremblade, viendra présenter sa machine à broyer les déchets de coquillages. Il nous en parle en avant-première :

Conçu et fabriqué localement, et déjà commercialisé, cet appareil est destiné aux professionnels de la restauration et aux cabanes de dégustations, mais aussi aux marchés, marchés de Noël et collectivités pour leurs évènements. Patrice Mulot nous en explique le fonctionnement :

Patrice Mulot qui présentera donc sa machine, jeudi à 11h, au Salon de la conchyliculture et des cultures marines de La Tremblade. Rendez-vous place Brochard, à Ronce-les-Bains, mercredi de 9h à 19h, et jeudi de 9h à 18h. L’entrée est gratuite.