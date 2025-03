Vendredi a eu lieu le lancement du dispositif de tri dans l’espace public sur l’île d’Oléron. Objectif : faciliter le recyclage des emballages et du papier issus de la consommation nomade. Près de 140 corbeilles de tri seront installées sur le territoire insulaire entre 2025 et 2026, principalement dans les ports de plaisance, les parcs et les centre-bourgs.

C’est un pas de plus vers le zéro déchet. Afin de se conformer à la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire), qui impose depuis le 1er janvier 2025 la collecte séparée des emballages issus de la consommation nomade, l’île d’Oléron engage une nouvelle phase de tri dans l’espace public. Lauréates de l’appel à projets « Tri Hors Foyer » de Citeo, les communes oléronaises participantes vont bénéficier d’un soutien financier couvrant environ 45% du coût d’achat des équipements. Ainsi, près de 140 corbeilles bi-flux permettront bientôt aux habitants et aux touristes de poursuivre leur geste de tri à l’extérieur, en séparant les emballages recyclables des déchets résiduels. Celles-ci viendront remplacer un parc de poubelles de ville devenu majoritairement obsolète. Un diagnostic précis mené l’an dernier par la CdC a permis d’adapter le maillage en fonction des usages réels et de la saisonnalité. Ainsi, dès le printemps 2025, les premières corbeilles seront installées aux ports de la Cotinière et de Saint-Denis-d’Oléron, avant un déploiement progressif entre 2025 et 2026 sur les ports de plaisance, parcs, centres-bourgs et lieux touristiques de l’île. Ce dispositif viendra compléter l’initiative « Plages sans poubelle », qui encourage chacun à adopter un geste responsable en rapportant ses déchets lorsqu’il les a apportés dans un espace naturel. Ainsi, les nouvelles corbeilles de tri seront déployées dans les lieux où la consommation nomade et la vente à emporter sont les plus importantes, garantissant ainsi l’équilibre entre service public et responsabilité individuelle.

Un seul objectif pour les élus du territoire engagés dans une politique environnementale forte : « pouvoir trier partout et tout le temps ».