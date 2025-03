Prudence ces deux prochaines semaines si vous devez emprunter le pont de l’île d’Oléron. Depuis hier, une première inspection technique a débuté et nécessite la mise en place d’un alternat de la circulation sur une section de 500 mètres, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Et ce jusqu’au 4 avril. D’autres inspections sont prévues avant l’été, à l’intérieur et à l’extérieur de l’ouvrage, dans le cadre d’un diagnostic entamé en 2023.