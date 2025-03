La plantation hier matin à l’Éguille-sur-Seudre, près de Marennes-Hiers-Brouage, de dix arbres sur un terrain proche de l’école, dans le cadre d’une opération de compensation carbone. Une initiative de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, qui a pour but d’annuler les rejets de CO2 produits par le véhicule d’intervention de la collectivité utilisé pour assurer le balisage et l’entretien des circuits de randonnée du territoire, comme l’explique Hervé Aubert, responsable du service des Activités pleine nature et des Espaces naturels sensibles à la CARA :

Des dizaines d’écoliers se sont donc retroussés les manches pour planter les dix arbres en verger solidaire, comme Rosie, 9 ans, en classe de CM1 :

Cette opération 100% nature était aussi l’occasion pour Aurore Gayout, chargée de mission Natura 2000 à la Communauté de communes du Bassin de Marennes, de venir parler biodiversité avec les enfants :