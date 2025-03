Après François Bayrou et trois de ses ministres vendredi dernier, Annie Genevard est attendue demain en Charente-Maritime. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire se rendra ce jeudi en Haute-Saintonge, au château de Montifaud à Jarnac-Champagne. La visite sera suivie d’un échange avec des producteurs de cognac à la sous-préfecture de Jonzac. L’occasion pour Annie Genevard de réaffirmer son soutien au secteur viticole, durement touché par les aléas climatiques et sous la menace de nouvelles barrières douanières, notamment américaines, après la Chine. Puis la ministre prendra la direction de la Gironde où elle annoncera la création d’un fonds en faveur des jeunes agriculteurs.

Vendredi, c’est un autre membre du gouvernement qui pourrait effectuer un déplacement en Charente-Maritime. Nathalie Delattre, ministre déléguée au Tourisme, pourrait se rendre à La Rochelle et Royan.