Une enquête a été ouverte après l’explosion suivie de l’incendie d’une maison survenue hier après-midi à Arvert, près de Royan. Le corps d’une personne a été retrouvé dans les décombres de cette habitation à étage. L’alerte a été donnée peu après 14h30. Une vingtaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, avec d’importants moyens de secours dont six véhicules et une grande échelle, ainsi que deux équipes cynophiles. Une autopsie du corps de la victime dont on ignore l’identité doit être réalisée dans les prochains jours. Les causes de l’explosion sont encore inconnues. La maison n’était pas équipée du gaz de ville.