Saujon accueille cet après-midi la première édition de la Rencontre de prévention à destination des seniors. Une action portée par la Maison de la protection des familles de la gendarmerie de la Charente-Maritime, pour sensibiliser les plus âgés aux risques multiples auxquels ils peuvent être confrontés comme les cambriolages ou les arnaques en ligne. Des intervenants seront présents, et deux conférences seront proposées.

L’initiative est donc portée par la Maison de Protection des Familles 17 de la gendarmerie, avec une coordination assurée par le Centre communal d’action sociale de Saujon. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les seniors du territoire aux risques multiples auxquels ils peuvent être confrontés en raison de leur vulnérabilité. Deux conférences sont prévues à cet effet. La première à 14h sur le thème du démarchage à domicile frauduleux et des cambriolages. Elle sera animée par les gendarmes de la Maison de Protection des Familles 17. La seconde à 15h sur l’hameçonnage, les achats en ligne et les arnaques amoureuses, avec le conseiller en charge du numérique au CCAS de Saujon.

En outre, les partenaires de l’opération tiendront des stands d’information pour permettre à chacun de bénéficier de conseils de santé gratuits, mais aussi sur la prévention des chutes à domicile, la dépendance et la conduite en sécurité.

Un goûter sera offert par le centre communal d’action sociale pour clôturer cette manifestation qui est entièrement gratuite.

Rendez-vous de 14h à 18h à la salle de la Salicorne.