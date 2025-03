Eau 17 se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars. Depuis hier, le syndicat de distribution de l’eau potable en Charente-Maritime et sa régie publique, la RESE, qui desservent 300 000 habitants et 400 communes, organisent une dizaine d’événements locaux pendant un mois. Objectif : sensibiliser tous les publics aux enjeux de l’eau, dans un contexte de changement climatique où la protection de la ressource et la lutte contre le gaspillage représentent des défis majeurs. Hortense Bret est responsable patrimoine et prospective à Eau 17 :

L’opération conduite par Eau 17 se conclura par un Comité syndical exceptionnel le 16 avril, avec une série de délibérations pour voter les actions futures, afin de garantir l’équilibre entre les besoins en eau potable et la disponibilité des ressources à l’horizon 2050. Vous retrouvez le programme complet sur eau17.fr, ainsi que l’intégralité de cette interview en podcast sur notre site internet.