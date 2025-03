La Gaulle genouillacaise et son nouveau bureau vous donnent rendez-vous à l’étang des rosées samedi 22 et dimanche 23 mars, dès 7h, pour l’ouverture de la pêche à la truite, au 1 route des rosées à Genouillé. 500KG pour le 1er lâcher. Prix par canne 12€. Sur place buvette et restauration.